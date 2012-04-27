Доступное жилье рядом со свалкой

Столичные очередники получили квартиры в доме, расположенном рядом с мусорной свалкой. Теперь они жалуются на ужасную экологическую обстановку в районе и заявляют, что дети на новом месте жительства стали быстрее уставать и чаще болеть.

Правительство города уверено, что новоселы преувеличивают - они заехали в новостройки недавно и не могли успеть почувствовать пагубное влияние мусорного полигона. Тем не менее власти признают, что строительство жилого дома в непосредственной близости от свалки было грубейшей ошибкой прежнего руководства района