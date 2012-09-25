"Стиль жизни": лазерная технология в медицине и косметологии

В Советском Союзе использовать лазер в медицине начали в 60-х годах прошлого века. Сегодня десятки клиник проводят сложнейшие процедуры с помощью лазерного луча. Кроме того, технологию использования лазера успешно применяют центры красоты.

С какими болезнями справляется лазер и как с его помощью стать моложе? Ответы на эти вопросы искали ведущие программы "Стиль жизни" Ксения Соколянская и Евгений Рыбов.