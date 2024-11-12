"Техно": Маск предсказала, что в 2040 году роботов будет больше, чем людей

Миллиардер Илон Маск предсказал, что к 2040 году количество человекоподобных роботов превзойдет количество людей. Их внедрение он сравнил с появлением автомобилей: кто-то не сможет себе этого позволить, а кому-то такая технология будет не нужна.

При этом эксперты не согласились с Маском заявив, что прежде чем это случится, придется решить существенные экономические задачи и проблемы программного и аппаратного обеспечения.

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