Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 13:00

Безопасность

"Техно": как мошенники обманывают покупателей на онлайн-распродажах

"Техно": как мошенники обманывают покупателей на онлайн-распродажах

Мошенники усовершенствовали популярную схему обмана "Мамонт"

Мошенники начали выдавать себя за представителей мессенджера WhatsApp

Глава МВД Колокольцев вручил награды за мужество и героизм

Телефонные мошенники начали действовать от имени WhatsApp

"20 минут": квартирные рейдеры

Москвичей предупредили о кибермошенниках перед сезоном распродаж

"Безопасный город": пожарные провели масштабные учения в МАИ

Финансовая грамотность. Лжеброкеры

Финансовая грамотность. Как не стать дроппером

Во всемирный день шопинга мошенники используют различные схемы обмана покупателей на онлайн-распродажах. Они создают сайты с яркими описаниями, на которых продают товары низкого качества. Кроме того, подделки можно приобрести на маркетплейсах.

Чтобы не попасться на мошенников, нужно изучать ассортимент продавца, не переходить на сомнительные сайты, а также оплачивать покупки только через сервисы виртуального маркета.

Читайте также
Программа: ТЕХНО
безопасностьвидеоМария РыбаковаМаксим Ефимцев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика