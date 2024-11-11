"Техно": как мошенники обманывают покупателей на онлайн-распродажах

Во всемирный день шопинга мошенники используют различные схемы обмана покупателей на онлайн-распродажах. Они создают сайты с яркими описаниями, на которых продают товары низкого качества. Кроме того, подделки можно приобрести на маркетплейсах.

Чтобы не попасться на мошенников, нужно изучать ассортимент продавца, не переходить на сомнительные сайты, а также оплачивать покупки только через сервисы виртуального маркета.