11 ноября, 13:00Безопасность
"Техно": как мошенники обманывают покупателей на онлайн-распродажах
Во всемирный день шопинга мошенники используют различные схемы обмана покупателей на онлайн-распродажах. Они создают сайты с яркими описаниями, на которых продают товары низкого качества. Кроме того, подделки можно приобрести на маркетплейсах.
Чтобы не попасться на мошенников, нужно изучать ассортимент продавца, не переходить на сомнительные сайты, а также оплачивать покупки только через сервисы виртуального маркета.