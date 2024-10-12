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12 октября, 16:00

Технологии

"Техно": москвичам рассказали о новинках в мире технологий

"Техно": москвичам рассказали о новинках в мире технологий

Московские специалисты научили нейросеть находить желчно-каменную болезнь на томографии

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"Техно": 10 миллионов страниц старинных документов расшифровал ИИ в Главархиве

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"Техно": компания Runway представила генеративный инструмент для создания мультфильмов

Студия, которая с помощью LED-экранов и VR-технологий, способна создать пейзажи любой сложности, от ледников Аляски до центра Москвы. Она значительно уменьшила срок производства фильмов: вместо 12 съемочных месяцев кинокартина готова уже через 4.

Теперь актеры способны говорить на 35 языках мира с помощью технологии "липсинг", которая синхронизирует движения рта и аудиодорожки. По словам разработчиков, озвучивание на русский язык актерам сравнимо по стоимости с работой нейросети.

Подробнее – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
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