"Техно": москвичам рассказали о новинках в мире технологий

Студия, которая с помощью LED-экранов и VR-технологий, способна создать пейзажи любой сложности, от ледников Аляски до центра Москвы. Она значительно уменьшила срок производства фильмов: вместо 12 съемочных месяцев кинокартина готова уже через 4.

Теперь актеры способны говорить на 35 языках мира с помощью технологии "липсинг", которая синхронизирует движения рта и аудиодорожки. По словам разработчиков, озвучивание на русский язык актерам сравнимо по стоимости с работой нейросети.

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