"Техно": в ОЭЗ "Технополис "Москва" разработали технологичные инновационные БАДы

Технологичные инновационные БАДы, которые стимулируют работу мозга, и многое другое выпускает компания из особой экономической зоны "Технополис "Москва".

Генеральный директор компании "Академия-Т" Энвер Токаев сообщил, что их продукция предназначена не только для спортсменов и любителей здорового образа жизни, но и для реабилитации людей с суставными заболеваниями и проблемами связочного аппарата.

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