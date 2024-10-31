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31 октября, 15:45

Общество

"Техно": в ОЭЗ "Технополис "Москва" разработали технологичные инновационные БАДы

"Техно": в ОЭЗ "Технополис "Москва" разработали технологичные инновационные БАДы

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Технологичные инновационные БАДы, которые стимулируют работу мозга, и многое другое выпускает компания из особой экономической зоны "Технополис "Москва".

Генеральный директор компании "Академия-Т" Энвер Токаев сообщил, что их продукция предназначена не только для спортсменов и любителей здорового образа жизни, но и для реабилитации людей с суставными заболеваниями и проблемами связочного аппарата.

Подробнее – в программе "Техно".

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