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22 октября, 15:50

Общество

"Техно": цифровые гадания набирают все большую популярность у москвичей

"Техно": цифровые гадания набирают все большую популярность у москвичей

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В Москве наблюдается рост интереса к цифровым гаданиям, при этом эзотерические чат-боты и нейросети все чаще конкурируют с офлайн-представителями оккультного рынка, спрос на которые за год увеличился на 300%.

Одно из новых предложений на рынке – должность волшебного специалиста в футбольном клубе, где кандидат будет консультировать игроков и тренеров перед матчами. Зарплата на этой позиции может достигать 300 тысяч рублей в месяц.

Подробнее – в программе "Техно".

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обществотехнологиивидеоКсения ЧепенкоМаксим Ефимцев
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