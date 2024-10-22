"Техно": цифровые гадания набирают все большую популярность у москвичей

В Москве наблюдается рост интереса к цифровым гаданиям, при этом эзотерические чат-боты и нейросети все чаще конкурируют с офлайн-представителями оккультного рынка, спрос на которые за год увеличился на 300%.

Одно из новых предложений на рынке – должность волшебного специалиста в футбольном клубе, где кандидат будет консультировать игроков и тренеров перед матчами. Зарплата на этой позиции может достигать 300 тысяч рублей в месяц.

Подробнее – в программе "Техно".