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14 октября, 12:45

Технологии

"Техно": ИИ начали использовать для озвучки иностранных документальных фильмов в Москве

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Столичный кинокластер успешно внедряет возможности искусственного интеллекта. Например, студии звукозаписи все чаще стали применять нейроозвучку для локализации иностранных документальных фильмов.

Кроме того, дополненная реальность позволяет экранизировать советские произведения без декораций. А с помощью технологии дипфейка актеры могут создавать свой цифровой след. В будущем он позволит, к примеру, сниматься одновременно сразу в нескольких фильмах.

Подробнее – в программе "Техно".

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