"Техно": ИИ начали использовать для озвучки иностранных документальных фильмов в Москве

Столичный кинокластер успешно внедряет возможности искусственного интеллекта. Например, студии звукозаписи все чаще стали применять нейроозвучку для локализации иностранных документальных фильмов.

Кроме того, дополненная реальность позволяет экранизировать советские произведения без декораций. А с помощью технологии дипфейка актеры могут создавать свой цифровой след. В будущем он позволит, к примеру, сниматься одновременно сразу в нескольких фильмах.

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