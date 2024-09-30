"Техно": больше 60% россиян пользуются сервисами на базе технологий ИИ

В 2024 году больше 60% россиян пользуются сервисами на базе технологий ИИ. Возможности искусственного интеллекта растут с каждым годом. ChatGPT сегодня может заменить и гида, и репетитора, и экскурсовода.

Еще одна нейросеть – YandexGPT – разработана в России. Разработчики интегрировали ИИ прямо в браузер. Теперь поисковик умеет переводить научные статьи с иностранных языков.

Подробнее – в программе "Техно".