Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 15:45

Технологии

"Техно": Sony представила PS5 Pro

"Техно": Sony представила PS5 Pro

Мать детей Павла Дурова Ирина Болгар назвала Telegram совместно нажитым имуществом

"Техно": Huawei показала трифолд Mate XT

Подобные взорвавшимся в Ливане рации нашлись в продаже в России

Новости часа: более 4 млн товаров собрали в Москве для помощи новым регионам

Форум "Облачные города" открылся в "Зарядье"

Форум "Облачные города" посвящен будущему мегаполисов стран БРИКС

"Техно": эксперты рассказали о пользе программы по определению психологического портрета

Телефоны с операционной системой Android могут перестать работать в России

"Техно": в Москве разработали программу для определения психологического портрета человека

Японская корпорация Sony анонсировала выход обновленной версии своей флагманской консоли Playstation 5 Pro. Мировые продажи игровой приставки стартуют 7 ноября, ее стоимость составит от 700 долларов.

Новая модель отличается улучшенной видеокартой. Также обновленная версия включит в себя более мощный графический чип, расширенную поддержку рейтрейсинга и технологии масштабирования изображения PSSR.

В свою очередь, дизайн PS5 Pro будет схож с оригинальной PS5, но получит три полосы, расположенные по диагонали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: ТЕХНО
технологиивидеоЕвгений ДукоАлина ГилеваМаксим Ефимцев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика