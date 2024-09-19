"Техно": Sony представила PS5 Pro

Японская корпорация Sony анонсировала выход обновленной версии своей флагманской консоли Playstation 5 Pro. Мировые продажи игровой приставки стартуют 7 ноября, ее стоимость составит от 700 долларов.

Новая модель отличается улучшенной видеокартой. Также обновленная версия включит в себя более мощный графический чип, расширенную поддержку рейтрейсинга и технологии масштабирования изображения PSSR.

В свою очередь, дизайн PS5 Pro будет схож с оригинальной PS5, но получит три полосы, расположенные по диагонали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

