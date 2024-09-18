"Техно": эксперты рассказали о пользе программы по определению психологического портрета

Столичные ученые разработали программу способную определять психологический портрет человека. Искусственный интеллект анализирует изображение и выдает результат. Такую систему планируют использовать при приеме на работу, при продажах, а также при знакомстве с противоположным полом.

Директор одного кадрового агентства по подбору персонала Гарри Мурадян отметил, что такой ИИ-бот может оказаться полезным для ускорения процесса подбора и оценки сотрудников. Особенно когда речь идет о первичном фильтре или создании общих профилей кандидатов.

В свою очередь, нейропсихолог Екатерина Тур уточнила, что благодаря применению подобных систем работодателю будет проще предотвратить выгорание сотрудников. Подробнее – в программе "Техно".

