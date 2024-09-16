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16 сентября, 12:45

Безопасность

"Техно": интернет-ресурсы могут начать штрафовать за избыточный сбор данных

"Техно": интернет-ресурсы могут начать штрафовать за избыточный сбор данных

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Массив данных, которые пользователи оставляют в Сети, совершая покупки и иные операции, хранится в интернете без серьезной защиты. Это привлекает мошенников, которые могут взломать пароли, оформить кредит или вывести деньги с банковского счета жертвы.

В связи с этим российские власти предложили штрафовать интернет-сервисы за избыточный сбор информации. Авторы инициативы выступают за предоставление пользователями только минимального объема данных, необходимых для получения конкретной услуги.

Подробнее – в программе "Техно".

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