"Техно": интернет-ресурсы могут начать штрафовать за избыточный сбор данных

Массив данных, которые пользователи оставляют в Сети, совершая покупки и иные операции, хранится в интернете без серьезной защиты. Это привлекает мошенников, которые могут взломать пароли, оформить кредит или вывести деньги с банковского счета жертвы.

В связи с этим российские власти предложили штрафовать интернет-сервисы за избыточный сбор информации. Авторы инициативы выступают за предоставление пользователями только минимального объема данных, необходимых для получения конкретной услуги.

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