Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 12:45

Технологии

"Техно": cоздатели беспроводной зарядки представили новый стандарт Ki для бытовой техники

"Техно": cоздатели беспроводной зарядки представили новый стандарт Ki для бытовой техники

Новости часа: мos.ru – один из самых популярных государственных сайтов в России

Искусственный интеллект поможет московским врачам в диагностике проблем с позвоночником

Столичные врачи будут использовать ИИ для диагностики заболеваний позвоночника

Собянин: mos.ru – один из самых популярных государственных сайтов в России

Новости часа: завершено строительство первой очереди технопарка "ЗИЛ"

"Техно": россияне перестали отвечать на незнакомые телефонные номера из-за мошенников

"Техно": россияне перестали принимать звонки от незнакомых абонентов

Столичные экотехнологии представили на международной выставке "ЭкваТэк"

"Техно": какую высокотехнологичную одежду производят в Москве

Создатели беспроводной зарядки представили новый стандарт Ki для бытовой техники. Теперь чайники и тостеры смогут работать без проводов. Отмечается, что передача энергии возможна через гранит, мрамор, кварц и дерево.

Также стало известно, что американская Eight Sleep создала матрас, работающий по подписке. Pod 4 Ultra управляется со смартфона, умеет менять высоту верхней и нижней частей, поворачивать так, чтобы человек не храпел. Подробнее – в программе "Техно".

Читайте также
Программа: ТЕХНО
технологиивидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика