"Техно": cоздатели беспроводной зарядки представили новый стандарт Ki для бытовой техники

Создатели беспроводной зарядки представили новый стандарт Ki для бытовой техники. Теперь чайники и тостеры смогут работать без проводов. Отмечается, что передача энергии возможна через гранит, мрамор, кварц и дерево.

Также стало известно, что американская Eight Sleep создала матрас, работающий по подписке. Pod 4 Ultra управляется со смартфона, умеет менять высоту верхней и нижней частей, поворачивать так, чтобы человек не храпел. Подробнее – в программе "Техно".