"Техно": какую высокотехнологичную одежду производят в Москве

В Москве расположено несколько предприятий, делающих высокотехнологичную одежду. Например, на одном из них изделия производят из переливающейся светодиодной ткани. Еще один производитель встраивает в свою одежду LED-экраны, защищенные влагостойкой тканью.

Кроме того, шьют в столице и костюмы с электромиостимуляцией. Она помогает нарастить мышечную массу, убрать лишнюю влагу или снизить процент жира в теле.

Подробнее – в программе "Техно".