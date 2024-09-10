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10 сентября, 15:45

Технологии

"Техно": какую высокотехнологичную одежду производят в Москве

"Техно": какую высокотехнологичную одежду производят в Москве

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В Москве расположено несколько предприятий, делающих высокотехнологичную одежду. Например, на одном из них изделия производят из переливающейся светодиодной ткани. Еще один производитель встраивает в свою одежду LED-экраны, защищенные влагостойкой тканью.

Кроме того, шьют в столице и костюмы с электромиостимуляцией. Она помогает нарастить мышечную массу, убрать лишнюю влагу или снизить процент жира в теле.

Подробнее – в программе "Техно".

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