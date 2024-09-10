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10 сентября, 13:00

Технологии

"Техно": в Москве изобрели одежду, которая способна помочь нарастить мышечную массу

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Технологичная одежда стремительно набирает популярность, Ее преимущество не только в удобстве, но и в функциональности. Например, костюм электромиостимуляции. В нем все тело находится в напряжении как во время тренировки на все группы мышц. Система стимулирует мышечную активность электрическими разрядами. С помощью такого костюма можно нарастить мышечную массу, убрать лишнюю влагу или снизить процент жира.

А для любителей чего-то необычного разработали одежду, способную менять цвет. Ее изготавливают на особых производствах, процесс кропотливый, так как требует разработки определенных лекал и подключения электроники. Подробнее – в программе "Техно".

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