"Техно": Tecno представила прототип смартфона Phantom Ultimate 2

Tecno представила прототип смартфона Phantom Ultimate 2, который складывается втрое. Предполагается, что такой смартфон может стать максимально многозадачным устройством. В развернутом виде Phantom Ultimate 2 позволяет запускать более трех приложений одновременно.

Также стало известно, что столичные студенты разработали powerbank. Он может заряжаться несколькими способами: от солнечной панели, старых батареек, разряжая их до нуля, и даже от "перехвата" энергии радиовышек.

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