"Техно": 28% работодателей признались, что требуют соблюдения правил поведения в соцсетях

Согласно исследованию, в котором приняли участие более 400 представителей бизнеса из всех регионов России, 28% участников требуют соблюдения правила поведения в социальных сетях. Среди них корректность высказываний, запрет на нецензурные выражения и откровенные фотографии.

Кроме того, каждая пятая организация, а это около 20%, запрещает размещать негативные комментарии о компании, а также порочащую ее, коллег и руководство информацию. Подробнее – в программе "Техно".