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31 июля, 12:45

Технологии

"Техно": побывавшего в стратосфере робота можно увидеть в Музее космонавтики

"Техно": побывавшего в стратосфере робота можно увидеть в Музее космонавтики

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Увидеть косморобота, побывавшего в стратосфере, теперь можно в Музее космонавтики. Робособака успешно перенесла полет – в будущем подобные устройства планируют использовать для сбора информации.

Ученые тестируют в стратосфере и космосе и другие машины. Например, в космос также отправляли человекоподобного робота, который помогал команде выполнять бытовые задачи, а также робота-хирурга, который провел операцию в невесомости.

Подробнее – в программе "Техно".

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