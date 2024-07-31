"Техно": побывавшего в стратосфере робота можно увидеть в Музее космонавтики

Увидеть косморобота, побывавшего в стратосфере, теперь можно в Музее космонавтики. Робособака успешно перенесла полет – в будущем подобные устройства планируют использовать для сбора информации.

Ученые тестируют в стратосфере и космосе и другие машины. Например, в космос также отправляли человекоподобного робота, который помогал команде выполнять бытовые задачи, а также робота-хирурга, который провел операцию в невесомости.

Подробнее – в программе "Техно".

