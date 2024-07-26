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Новости

26 июля, 15:45

Технологии

"Техно": разработчики добавили новые функции в iOS 18

"Техно": разработчики добавили новые функции в iOS 18

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"Техно": в iOS 18 появились новые функции

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Команда проекта "Техно" составила подборку новостей из мира IT. Разработчики iOS 18 добавили в операционную систему функции, которые ранее были доступны только в сторонних приложениях.

Тем временем в Германии решили провести эксперимент по лечению пациентов, больных шизофренией, с помощью игры Super Mario 64. А компания NVIDIА раскрыла технические характеристики объекта Sphere в Лас-Вегасе.

Подробнее – в программе "Техно".

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