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25 июля, 12:45

Технологии

"Техно": паровые шкафы появились в России

"Техно": паровые шкафы появились в России

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В России за 2023 год спрос на умную бытовую технику вырос на 80%, сообщают аналитики рынка. Технологии становятся более доступными: практически каждый может создать идеально подходящую систему ведения домашнего хозяйства.

В стране появились шкафы, которые отпаривают одежду, избавляют ее от неприятных запахов и подсказывают, какой уход требуется тканям. Подробнее о том, какие еще технологические помощники созданы для ведения хозяйства, – в программе "Техно".

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