"Техно": приложение для знакомств с функцией проверки пользователей могут создать в России

Российские разработчики планируют создать сервис для знакомств, в котором пользователи смогут проверить потенциальных партнеров на наличие кредитов, а также долгов по алиментам и налогам. Ожидается, что в сервис будут интегрированы сторонние базы данных.

По задумке авторов, такое приложение будет в первую очередь рассчитано на поиск пары для длительных отношений. Подробнее – в программе "Техно".