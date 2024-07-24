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24 июля, 15:45

Технологии

"Техно": приложение для знакомств с функцией проверки пользователей могут создать в России

"Техно": приложение для знакомств с функцией проверки пользователей могут создать в России

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Российские разработчики планируют создать сервис для знакомств, в котором пользователи смогут проверить потенциальных партнеров на наличие кредитов, а также долгов по алиментам и налогам. Ожидается, что в сервис будут интегрированы сторонние базы данных.

По задумке авторов, такое приложение будет в первую очередь рассчитано на поиск пары для длительных отношений. Подробнее – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
технологииобществовидеоЕвгений ДукоМаксим Ефимцев
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