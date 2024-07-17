"Техно": "Мегафон" показал лучшие результаты по скорости мобильного интернета

"Мегафон" показал лучшие результаты по скорости мобильного интернета и покрытию сети среди всех операторов России. Об этом свидетельствуют итоги независимого исследования международной компании за первый и второй кварталы 2024 года.

Всего было сделано почти 13 миллионов замеров по всей России более чем с одного миллиона различных устройств. Подробнее о том, что влияет на скорость мобильного интернета, – в программе "Техно".