"Техно": в Минтрансе РФ электросамокаты хотят подключить к системе ЭРА-ГЛОНАСС

Российский Минтранс разработал проект Федерального закона, согласно которому к ЭРА-ГЛОНАСС планируется подключить электросамокаты, а также легкие и сверхлегкие воздушные суда гражданской авиации. Система нужна для экстренного реагирования при авариях и автоматической обработки и передачи данных о ДТП в оперативные службы.

Примечательно, что за первое полугодие 2024 года к ЭРА-ГЛОНАСС уже подключилось порядка 900 тысяч автомобилей. Водителям, желающим оснастить свои автомобили системой, необходимо обратиться в один из аккредитованных сервисных центров. Отметку об установке оборудования поставят в ПТС.

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