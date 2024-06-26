"Техно": топ-3 гаджета для летнего отдыха

Ведущая проекта "Техно" Дарья Филиппова протестирует три гаджета для активного отдыха летом. Например, автономный навигатор поможет быстро найти нужную локацию при отсутствии стабильного интернет-соединения. Также любителям походов может пригодиться дальномер – прибор, распознающий отдаленные объекты и определяющий расстояние до них. Кроме того, экшн-камера сможет сохранить историю похода.

А зарядить все устройства можно с помощью портативной солнечной батареи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.