"Техно": какими новыми видами спорта можно заняться в столице

Ведущая проекта "Техно" Дарья Филиппова собрала собственного робота-дрона и научилась управлять им с помощью специального пульта. Также в этом выпуске она показала, как проходят занятия по саберфайтингу – фехтованию на световых мечах.

Кроме того, в программе можно увидеть процесс тренировок по фиджитал-танцам. В них нужно повторять движения за цифровым тренером, точность движений фиксирует контроллер. Подробнее – в программе "Техно".