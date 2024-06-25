"Техно": какими новыми видами спорта можно заняться в столице

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25 июня, 15:45

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Ведущая проекта "Техно" Дарья Филиппова собрала собственного робота-дрона и научилась управлять им с помощью специального пульта. Также в этом выпуске она показала, как проходят занятия по саберфайтингу – фехтованию на световых мечах.

Кроме того, в программе можно увидеть процесс тренировок по фиджитал-танцам. В них нужно повторять движения за цифровым тренером, точность движений фиксирует контроллер. Подробнее – в программе "Техно".

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