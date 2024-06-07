"Техно": автомобили "Москвич" стали собирать по технологии полного цикла

Автомобили "Москвич" стали собирать по технологии полного цикла. Это означает, что сварка, окраска и другие операции происходят в одном месте.

Для перехода на новый формат производства была смонтирована роботизированная система сварочного оборудования. Всего на производстве работают 114 роботов и 145 беспилотных доставщиков.

Как устроен завод и какие современные технологии на нем применяют? Как развиваются другие отечественные бренды? Подробнее – в программе "Техно".