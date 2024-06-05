Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июня, 15:45

Технологии

"Техно": роботов-уборщиков "Пиксель" планируют обучить убирать столичные набережные

"Техно": роботов-уборщиков "Пиксель" планируют обучить убирать столичные набережные

"Техно": робот "Пиксель" поможет отмыть столичную мебель от пыли и грязи

Хакеры атаковали торговую сеть "Верный"

"Техно": российские ученые представили флешку, которую можно скручивать и растягивать

Торговая сеть "Верный" может начать терять до 1 млрд рублей в неделю

Оператор доставки СДЭК подтвердил, что сбой был вызван внешним воздействием

"Техно": столичные ученые придумали флешку, которую можно гнуть

"Техно": столичные ученые разработали беспилотную систему управления автомобилем

Роскомнадзор зафиксировал частичную недоступность нескольких государственных сайтов

"Техно": представлена универсальная система беспилотного управления для машин

Роботы-уборщики "Пиксель" делают город чище и работают в трех локациях столицы. Четыре устройства – в парке 50-летия Октября и по три – в "Сокольниках" и "Кузьминках". Городские службы планируют расширить зону их применения и отработать новые маршруты, в том числе на набережных.

При этом в столице трудятся и другие роботы-уборщики. Одна из моделей моет полы в больнице. Запустить машину можно через сайт или нажав кнопку на панели управления.

Подробнее – в программе "Техно".

Читайте также
Программа: ТЕХНО
технологиивидеоРоман КарловКсения ЧепенкоДарья Филиппова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика