"Техно": роботов-уборщиков "Пиксель" планируют обучить убирать столичные набережные

Роботы-уборщики "Пиксель" делают город чище и работают в трех локациях столицы. Четыре устройства – в парке 50-летия Октября и по три – в "Сокольниках" и "Кузьминках". Городские службы планируют расширить зону их применения и отработать новые маршруты, в том числе на набережных.

При этом в столице трудятся и другие роботы-уборщики. Одна из моделей моет полы в больнице. Запустить машину можно через сайт или нажав кнопку на панели управления.

Подробнее – в программе "Техно".