24 мая, 12:45Технологии
"Техно": инженеры разработали систему звукового оповещения для электросамокатов
Электрические самокаты стали неотъемлемой частью транспортной системы Москвы. Эти устройства достаточно тихие, при этом быстрые и тяжелые, однако столкновение с ними может привести к серьезным травмам.
Столичные инженеры из технопарка "Сколково" разработали систему звукового оповещения для шеринга. Мелодия, зависящая от нажатия ручки скорости, поможет на слух определить дальность приближающегося самоката.
Как работает система? Подробнее – в программе "Техно".