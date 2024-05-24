Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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24 мая, 12:45

Технологии

"Техно": инженеры разработали систему звукового оповещения для электросамокатов

"Техно": инженеры разработали систему звукового оповещения для электросамокатов

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Электрические самокаты стали неотъемлемой частью транспортной системы Москвы. Эти устройства достаточно тихие, при этом быстрые и тяжелые, однако столкновение с ними может привести к серьезным травмам.

Столичные инженеры из технопарка "Сколково" разработали систему звукового оповещения для шеринга. Мелодия, зависящая от нажатия ручки скорости, поможет на слух определить дальность приближающегося самоката.

Как работает система? Подробнее – в программе "Техно".

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