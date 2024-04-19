"Техно": московские разработчики представят свои идеи на конкурс "Новатор Москвы"

Москвичи покажут свои инновационные разработки в рамках 5-го конкурса мэра "Новатор Москвы". До 1 мая будет идти заявочная кампания, по итогам которой жюри выберет 36 победителей. Они разделят призовой фонд в размере 20 миллионов рублей.

Так, например, в конкурсе будет участвовать нейроимплант для восстановления зрения. Разработчики планируют начать его испытания на людях в 2025 году. Подробнее – в программе "Техно".