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Новости

26 марта, 12:45

Технологии

"Техно": как работает приложение "Мой id"

"Техно": как работает приложение "Мой id"

"Доктор 24": врач рассказал о работе ИИ в медицинской сфере

"Это Москва. Бизнес ": что создают столичные конструкторские бюро

"Техно": как работает единая автоматизированная инфосистема в библиотеках столицы

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Свыше 250 прогулочных маршрутов по столице можно найти в приложении "Узнай Москву"

В столице развивают уникальное приложение "Мой id", которое позволяет горожанам всегда иметь быстрый доступ к данным своих документов, причем цифровые версии некоторых документов можно использовать для получения городских услуг.

Как работает приложение и какие документы можно использовать в цифровом виде? Нужно ли в столице носить с собой бумажный паспорт и в каких случаях достаточно его электронной копии? Подробнее – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
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