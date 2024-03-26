"Техно": как работает приложение "Мой id"

В столице развивают уникальное приложение "Мой id", которое позволяет горожанам всегда иметь быстрый доступ к данным своих документов, причем цифровые версии некоторых документов можно использовать для получения городских услуг.

Как работает приложение и какие документы можно использовать в цифровом виде? Нужно ли в столице носить с собой бумажный паспорт и в каких случаях достаточно его электронной копии? Подробнее – в программе "Техно".