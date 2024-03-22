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Новости

Новости

22 марта, 16:00

Технологии

"Техно": московские сервисы для решения бытовых вопросов

"Техно": московские сервисы для решения бытовых вопросов

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Москвичи могут воспользоваться несколькими городскими сервисами для решения бытовых задач. Например, приложение "Вывоз ненужных вещей" поможет избавиться от старых холодильников, ванн или стиральных машин.

Починить кран или заменить розетки можно, вызвав специалистов через приложение "Вызов мастера", а перевезти вещи в новое жилье и получить необходимую информацию поможет сервис "Переезд в Москве".

Подробнее – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
технологиигородвидеоСтанислав Кулик
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