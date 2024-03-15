"Техно": в Москве представили нейросеть, способную по голосу распознавать эмоции

Столичные разработчики представили новую нейросеть, способную по голосу распознавать эмоции человека, в том числе негативные. Кроме того, она сможет идентифицировать пол собеседника и фразы в диалоге.

Ожидается, что с помощью инновационной технологии голосовые виртуальные помощники смогут лучше понимать человека. Например, если абонент будет грубить, система автоматически переключит его на сотрудника колл-центра. При этом, если оператор нагрубит клиенту, то программа также зафиксирует инцидент и сообщит руководству.

Подробнее – в программе "Техно".