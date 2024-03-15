Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 марта, 15:45

Технологии

"Техно": в Москве представили нейросеть, способную по голосу распознавать эмоции

"Техно": в Москве представили нейросеть, способную по голосу распознавать эмоции

"Техно": в РФ создали нейросеть, которая умеет распознавать эмоции человека по голосу

"Актуальный репортаж": какие процессы автоматизировали на столичных заводах

Столичные разработчики представили кокон для здорового сна

"Доктор 24": как работает система электронных медицинских карт

Новости часа: умная сеть наземного транспорта появится в Москве к 2030 году

"Техно": отечественные разработчики начали тестирование прототипов электромобиля "Атом"

Собянин сообщил, какие ИИ-сервисы появятся в московском транспорте

"Техно": прототипы отечественного электромобиля "Атом" начали тестировать в Москве

Более 2 млн москвичей добавили сведения об автомобиле в личный кабинет на mos.ru

Столичные разработчики представили новую нейросеть, способную по голосу распознавать эмоции человека, в том числе негативные. Кроме того, она сможет идентифицировать пол собеседника и фразы в диалоге.

Ожидается, что с помощью инновационной технологии голосовые виртуальные помощники смогут лучше понимать человека. Например, если абонент будет грубить, система автоматически переключит его на сотрудника колл-центра. При этом, если оператор нагрубит клиенту, то программа также зафиксирует инцидент и сообщит руководству.

Подробнее – в программе "Техно".

Читайте также
Программа: ТЕХНО
технологиивидеоРоман КарловМаксим Ефимцев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика