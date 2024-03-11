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11 марта, 12:45

Технологии

"Техно": нейроинтерфейс для развития когнитивных функций разработали в Москве

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Столичные ученые разработали нейроинтерфейс, с помощью которого можно будет развивать мышление, память и внимание. Устройство крепится на голову и с помощью датчиков считывает восемь состояний мозга. Каждый из них можно закрепить за определенным действием в приложении.

Так, силой мысли можно играть в пинг-понг, тетрис и другие игры и даже передвигать реальные предметы. Также сейчас ученые работают над технологией, способной считывать сны и записывать их на флешку.

Подробнее – в программе "Техно".

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