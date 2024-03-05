Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 15:45

Технологии

"Техно": в России запустят нейросеть, которая сможет распознавать сообщения мошенников

"Техно": в России запустят нейросеть, которая сможет распознавать сообщения мошенников

"Техно": нейросеть для борьбы с мошенниками создали в России

Новости мира: страдавшему от депрессии жителю Китая имплантировали в мозг чип счастья

"Техно": где применяются и какие функции выполняют экзоскелеты

"Техно": экзоскелет грузоподъемностью в 60 кг разработали в Москве

Производство экзоскелетов появится в Москве

"Техно": первые в истории соревнования по фиджитал-спорту организовали в России

Новости часа: стартовал прием заявок на новый поток программы "Академия инноваторов"

"Техно": более 270 команд из 107 стран мира приняли в участие в "Играх будущего"

Путин объявил о запуске в России нацпроекта "Экономика данных"

Для борьбы с мошенниками в России запустят нейросеть. Она в режиме реального времени сможет распознавать сообщения от злоумышленников.

Бета-версия нейросети может появиться уже в этом году. Доступ к ней будет бесплатным. Подробнее – в программе "Техно".

Читайте также
Программа: ТЕХНО
технологиибезопасностьвидеоСтанислав КуликАлина ГилеваМаксим Ефимцев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика