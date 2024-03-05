05 марта, 15:45Технологии
"Техно": в России запустят нейросеть, которая сможет распознавать сообщения мошенников
Для борьбы с мошенниками в России запустят нейросеть. Она в режиме реального времени сможет распознавать сообщения от злоумышленников.
Бета-версия нейросети может появиться уже в этом году. Доступ к ней будет бесплатным. Подробнее – в программе "Техно".
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