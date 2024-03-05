"Техно": в России запустят нейросеть, которая сможет распознавать сообщения мошенников

Для борьбы с мошенниками в России запустят нейросеть. Она в режиме реального времени сможет распознавать сообщения от злоумышленников.

Бета-версия нейросети может появиться уже в этом году. Доступ к ней будет бесплатным. Подробнее – в программе "Техно".