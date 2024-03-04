"Техно": экзоскелет грузоподъемностью в 60 кг разработали в Москве

В Москве разработали самый мощный на российском рынке экзоскелет. С помощью него можно удерживать и переносить тяжелые предметы. Грузоподъемность такого экзоскелета составляет 60 килограммов.

Максим Ефимцев расскажет, что из себя представляет устройство. Подробности – в программе "Техно".