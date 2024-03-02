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Новости

02 марта, 15:00

Город

"Техно": в 2024 году в Москве планируют построить свыше 50 школ и детских садов

"Техно": в 2024 году в Москве планируют построить свыше 50 школ и детских садов

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"Умных перекрестков" в столице скоро станет еще больше. Пока в городе сделано около 600 таких объектов. В дорожное полотно закладываются индуктивные петли. Они в реальном времени анализируют ситуацию на дороге и корректируют работу светофоров.

В 2024 году в Москве планируют построить свыше 50 школ и детских садов, а также ввести в эксплуатацию ряд медицинских, культурных и спортивных объектов. Чтобы понять, как они впишутся в облик столицы используют специальные технологии.

Подробнее – в программе "Техно".

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городвидеоМаксим Ефимцев
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