"Техно": в 2024 году в Москве планируют построить свыше 50 школ и детских садов

"Умных перекрестков" в столице скоро станет еще больше. Пока в городе сделано около 600 таких объектов. В дорожное полотно закладываются индуктивные петли. Они в реальном времени анализируют ситуацию на дороге и корректируют работу светофоров.

В 2024 году в Москве планируют построить свыше 50 школ и детских садов, а также ввести в эксплуатацию ряд медицинских, культурных и спортивных объектов. Чтобы понять, как они впишутся в облик столицы используют специальные технологии.

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