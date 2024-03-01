"Техно": более 270 команд из 107 стран мира приняли в участие в "Играх будущего"

В России завершаются "Игры будущего" – это соревнования на стыке спорта, науки и технологий, по масштабам они сравнимы с Олимпиадой. За трофеи борются более 270 команд из 107 стран мира.

Одна из дисциплин – фиджитал-хоккей. По правилам на первом этапе спортсмены играют в виртуальном пространстве, а после встречаются уже на реальном льду. Цель везде одна – забить больше шайб. По итогам соревнований сильнейшей отказалась российская команда.

Подробнее – в программе "Техно".