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01 марта, 12:45

Спорт

"Техно": более 270 команд из 107 стран мира приняли в участие в "Играх будущего"

"Техно": более 270 команд из 107 стран мира приняли в участие в "Играх будущего"

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В России завершаются "Игры будущего" – это соревнования на стыке спорта, науки и технологий, по масштабам они сравнимы с Олимпиадой. За трофеи борются более 270 команд из 107 стран мира.

Одна из дисциплин – фиджитал-хоккей. По правилам на первом этапе спортсмены играют в виртуальном пространстве, а после встречаются уже на реальном льду. Цель везде одна – забить больше шайб. По итогам соревнований сильнейшей отказалась российская команда.

Подробнее – в программе "Техно".

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