"Техно": нейросеть расшифровала исторические документы в сервисе "По архивам"

Благодаря инновационным архивам россияне смогут быстрее находить информацию о себе и своих предках. Нейросеть в специальном сервисе "По архивам" расшифровала более 10 миллионов страниц исторических документов, среди них – переписи населения, свидетельства о рождении, браке и смерти граждан. Также в приложении собраны периодические издания – газеты и журналы прошлых лет.

Как пользоваться обновленными хранилищами документов? Подробнее – в программе "Техно".