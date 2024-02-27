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27 февраля, 15:45

Технологии

"Техно": нейросеть расшифровала исторические документы в сервисе "По архивам"

"Техно": нейросеть расшифровала исторические документы в сервисе "По архивам"

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Благодаря инновационным архивам россияне смогут быстрее находить информацию о себе и своих предках. Нейросеть в специальном сервисе "По архивам" расшифровала более 10 миллионов страниц исторических документов, среди них – переписи населения, свидетельства о рождении, браке и смерти граждан. Также в приложении собраны периодические издания – газеты и журналы прошлых лет.

Как пользоваться обновленными хранилищами документов? Подробнее – в программе "Техно".

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