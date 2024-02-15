"Техно": обновленный "Яндекс Браузер" представили в столице

В Москве представили обновленный "Яндекс Браузер". Благодаря встроенной нейросети теперь в нем можно улучшать тексты: исправлять ошибки, сокращать или менять стиль.

Чтобы воспользоваться функциями, нужно выделить мышкой нужные слова и нажать "помочь с текстом". Кроме того, отдельная нейросеть поможет генерировать до 10 изображений в сутки. Она будет включаться по команде: "Алиса, давай нарисуем".

Подробнее – в программе "Техно".