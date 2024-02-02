Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 12:45

Технологии

"Техно": выставка технологического искусства "Континуум" открылась в столице

"Техно": выставка технологического искусства "Континуум" открылась в столице

Акция по чипированию питомцев в Москве продлится до 31 марта

Новости мира: режим ЧС объявили в Каталонии из-за засухи

"Мой район. Новости": акция по чипированию питомцев в Москве продлится до 31 марта

"Техно": мошенники научились подделывать аудио и видео с помощью ИИ

"Техно": как распознать дипфейки и защитить себя от мошенников

Радиостанции Москва FM исполнилось 11 лет

Более 110 электронных услуг добавили и модернизировали на mos.ru

"Это Москва. Бизнес инвестиции": бесконтактная Москва

Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

В столице открылась выставка технологического искусства "Континуум". На ней можно посмотреть VR-спектакль: надевая очки, посетитель попадает в комнату из повести "Превращение" Франца Кафки и погружает в историю жизни главного героя.

Также на выставке представлена нейросеть по имени Толик. Экспонат наглядно демонстрирует, как работают алгоритмы искусственного интеллекта. Каждый посетитель может обучить его, рассказав любую информацию. Подробнее – в программе "Техно".

Читайте также
Программа: ТЕХНО
технологиивыставкивидеоЕвгения МирошкинаИван КнязевМаксим Ефимцев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика