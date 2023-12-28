Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 декабря, 15:50

Технологии

"Техно": виртуальные помощники: эффективность, быстрота и удобство

"Техно": виртуальные помощники: эффективность, быстрота и удобство

Обновленный портал Russia.Travel презентовали на ВДНХ

"Техно": виртуальные помощники: эффективность, быстрота и удобство

Москвичам рассказали об опциях сервиса "Госуслуги Москвы"

"Техно": защищающую от травм одежду изобрели в столице

"Техно": защищающую от травм спортивную одежду создали в столице

Специалисты рассказали о смарт-одежде

Россияне стали меньше пользоваться иностранными браузерами

Новости часа: 115 километров дорог было построено в 2023 году в столице

"Актуальный репортаж": в каких сферах применяют роботизированные системы в Москве

Все больше москвичей пользуются виртуальными-помощниками для решения своих проблем, в том числе и при обращении в службу поддержки мобильных операторов. По подсчетам оператора сотовой связи Tele2, абоненты стали в два раза чаще пользоваться чат-ботами по сравнению с 2022 годом.

Как работает чат-бот Tele2? Можно ли сравнить его эффективность с голосовыми помощниками и социальными сетями? Смогут ли автоматизированные системы полностью заменить реальных специалистов? Подробнее – в программе "Техно".

Читайте также
Программа: ТЕХНО
технологиивидеоСтанислав КуликАлина ГилеваМаксим Ефимцев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика