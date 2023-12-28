"Техно": виртуальные помощники: эффективность, быстрота и удобство

Все больше москвичей пользуются виртуальными-помощниками для решения своих проблем, в том числе и при обращении в службу поддержки мобильных операторов. По подсчетам оператора сотовой связи Tele2, абоненты стали в два раза чаще пользоваться чат-ботами по сравнению с 2022 годом.

Как работает чат-бот Tele2? Можно ли сравнить его эффективность с голосовыми помощниками и социальными сетями? Смогут ли автоматизированные системы полностью заменить реальных специалистов? Подробнее – в программе "Техно".