"Техно": защищающую от травм одежду изобрели в столице

В Москве научились делать одежду, способную минимизировать травмы и улучшить кровоток. В нее встроены маленькие плоские пружины (доты). При взаимодействии с телом они распрямляются и воздействуют на определенные точки.

Такую одежду пошили для женской сборной по гандболу. Понравилась ли девушкам новая форма? Какую технологичную одежду также производят в московском регионе? Об этом – в программе "Техно".