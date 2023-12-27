Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 декабря, 15:50

Технологии

"Техно": защищающую от травм одежду изобрели в столице

"Техно": защищающую от травм одежду изобрели в столице

"Техно": защищающую от травм спортивную одежду создали в столице

Специалисты рассказали о смарт-одежде

Россияне стали меньше пользоваться иностранными браузерами

Новости часа: 115 километров дорог было построено в 2023 году в столице

"Актуальный репортаж": в каких сферах применяют роботизированные системы в Москве

"Техно": мошенники стали подделывать голосовые сообщения пользователей в Сети

В кластере "Ломоносов" рассказали, над чем работают в инновационном центре МГУ

"Техно": специалисты рассказали, как мошенники подделывают голосовые сообщения

Москвичи связались с соседями более 180 тыс раз благодаря сервису "Электронный дом"

В Москве научились делать одежду, способную минимизировать травмы и улучшить кровоток. В нее встроены маленькие плоские пружины (доты). При взаимодействии с телом они распрямляются и воздействуют на определенные точки.

Такую одежду пошили для женской сборной по гандболу. Понравилась ли девушкам новая форма? Какую технологичную одежду также производят в московском регионе? Об этом – в программе "Техно".

Читайте также
Программа: ТЕХНО
технологиивидеоСтанислав КуликАлина ГилеваМаксим Ефимцев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика