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22 декабря, 15:55

Транспорт

"Техно": в метро Москвы запустили эксперимент с бесконтактным способом оплаты проезда

"Техно": в метро Москвы запустили эксперимент с бесконтактным способом оплаты проезда

"Техно": эксперимент по вводу бесконтактного способа оплаты "Тройкой" начали в метро

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В Московском метрополитене начали эксперимент по вводу бесконтактного способа оплаты "Тройкой". Для оплаты на входе в метро нужно приложить смартфон к турникету.

По состоянию на 2023 год, самым популярным вариантом оплаты является физический проездной. Его разновидности работают полностью на отечественных чипах.

Какие еще виды проездных есть в столице? Подробнее – в программе "Техно".

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