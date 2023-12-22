22 декабря, 15:55Транспорт
"Техно": в метро Москвы запустили эксперимент с бесконтактным способом оплаты проезда
В Московском метрополитене начали эксперимент по вводу бесконтактного способа оплаты "Тройкой". Для оплаты на входе в метро нужно приложить смартфон к турникету.
По состоянию на 2023 год, самым популярным вариантом оплаты является физический проездной. Его разновидности работают полностью на отечественных чипах.
Какие еще виды проездных есть в столице? Подробнее – в программе "Техно".
Программа: ТЕХНО