"Техно": столичных роботов-доставщиков "обули" в зимнюю резину

С приходом снега и гололедицы московских роботов-доставщиков переобули в специальную зимнюю резину. Она отличается от летней более мелким рисунком протектора и позволяет роботам цепляться за снег.

Кроме того, зимние шины более мягкие. Благодаря этому при температуре ниже 5–10 градусов мороза резина не затвердевает до критического состояния. Подробнее о работе роботов зимой – в программе "Техно".