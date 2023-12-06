Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 декабря, 12:45

Технологии

"Техно": столичных роботов-доставщиков "обули" в зимнюю резину

"Техно": столичных роботов-доставщиков "обули" в зимнюю резину

"Мой район. Навигатор": новая версия приложения "Метро Москвы" стала доступна для горожан

"Техно": в столице запустили серийное производство новых трансиверов

Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе

"Московскую электронную школу" подключили к Алисе

"Актуальный репортаж": чемпионат "Технолидеры Москвы"

МЭШ подключили к голосовому помощнику "Алиса"

Сессия "Переход на технологию электронного моделирования для застройщиков" прошла в Москве

"Техно": кибермошенники активизировались в преддверии праздников

"Техно": как защитить себя от кибермошенников

С приходом снега и гололедицы московских роботов-доставщиков переобули в специальную зимнюю резину. Она отличается от летней более мелким рисунком протектора и позволяет роботам цепляться за снег.

Кроме того, зимние шины более мягкие. Благодаря этому при температуре ниже 5–10 градусов мороза резина не затвердевает до критического состояния. Подробнее о работе роботов зимой – в программе "Техно".

Читайте также
Программа: ТЕХНО
технологиивидеоМаксим Ефимцев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика