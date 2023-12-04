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04 декабря, 13:00

Безопасность

"Техно": как защитить себя от кибермошенников

"Техно": как защитить себя от кибермошенников

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В преддверии новогодних выходных активность киберпреступников стала расти. Например, под видом маркетплейсов они рассылают информацию о распродажах, новых коллекциях или розыгрыше призов и в конце сообщения прикрепляют ссылку на поддельный сайт. Пользователи, ничего не подозревая, делают покупки и отправляют деньги мошенникам.

Как еще мошенники обманывают покупателей? И какими способами можно защитить себя? Об этом – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
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