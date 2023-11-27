"Техно": в столичных магазинах намерены ввести опцию подтверждения возраста по биометрии

Возможность подтверждения возраста по биометрии может в ближайшее время появиться в столичных супермаркетах. Благодаря новой опции покупатели в магазинах смогут подтверждать свой возраст при помощи скана лица, то есть носить документы с собой будет не нужно.

Для подтверждения возраста планируют использовать кассы самообслуживания. Подробнее о том, как будет работать система и насколько она упростит жизнь покупателям, – в программе "Техно".