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27 ноября, 12:45

Технологии

"Техно": в столичных магазинах намерены ввести опцию подтверждения возраста по биометрии

"Техно": в столичных магазинах намерены ввести опцию подтверждения возраста по биометрии

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Возможность подтверждения возраста по биометрии может в ближайшее время появиться в столичных супермаркетах. Благодаря новой опции покупатели в магазинах смогут подтверждать свой возраст при помощи скана лица, то есть носить документы с собой будет не нужно.

Для подтверждения возраста планируют использовать кассы самообслуживания. Подробнее о том, как будет работать система и насколько она упростит жизнь покупателям, – в программе "Техно".

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