22 ноября, 16:00Технологии
"Техно": в обновленном приложении "Московский транспорт" были представлены новые функции
22 ноября у приложения "Московский транспорт" вышло обновление. Так, жители и гости столицы получили возможность построения маршрута и покупки билетов на поезда в одном сервисе.
Кроме того, с 22 ноября в приложении можно будет приобретать билеты на пригородные электрички и поезда до аэропортов. Подробнее о том, как работает обновленное приложение, – в эфире программы "Техно".
Программа: ТЕХНО