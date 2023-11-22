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22 ноября, 16:00

Технологии

"Техно": в обновленном приложении "Московский транспорт" были представлены новые функции

"Техно": в обновленном приложении "Московский транспорт" были представлены новые функции

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22 ноября у приложения "Московский транспорт" вышло обновление. Так, жители и гости столицы получили возможность построения маршрута и покупки билетов на поезда в одном сервисе.

Кроме того, с 22 ноября в приложении можно будет приобретать билеты на пригородные электрички и поезда до аэропортов. Подробнее о том, как работает обновленное приложение, – в эфире программы "Техно".

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