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21 ноября, 16:00

Технологии

"Техно": ИИ поможет ограждать от буллинга в Сети

"Техно": ИИ поможет ограждать от буллинга в Сети

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"Техно": ИИ поможет ограждать от сообщений со стороны навязчивых пользователей в Сети

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В социальных сетях появилось обновление. Оно позволяет с помощью искусственного интеллекта ограждать пользователей от лишних сообщений со стороны навязчивых собеседников.

По мнению 42% российских интернет-пользователей, за последние пять лет количество оскорбительных сообщений и комментариев увеличилось в Сети. Подробнее о том, как искусственный интеллект будет анализировать переписку пользователей и как защититься от буллинга в Сети, – в эфире программы "Техно".

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