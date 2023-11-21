"Техно": ИИ поможет ограждать от сообщений со стороны навязчивых пользователей в Сети

В социальных сетях появилось обновление. Оно позволяет с помощью искусственного интеллекта ограждать пользователей от лишних сообщений со стороны навязчивых собеседников.

По мнению 42% российских интернет-пользователей, за последние пять лет количество оскорбительных сообщений и комментариев увеличилось в Сети. Подробнее о том, как искусственный интеллект будет анализировать переписку пользователей и как защититься от буллинга в Сети, – в эфире программы "Техно".