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15 ноября, 15:50

Технологии

"Техно": спрос на гаджеты для сна вырос в РФ в два раза

"Техно": спрос на гаджеты для сна вырос в РФ в два раза

"Техно": как работают гаджеты для сна

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Столичные ученые сообщили, что гаджеты для сна способны вызывать бессонницу и даже нервные срывы. При этом количество желающих купить подобные устройства только растет.

Например, по сравнению с 2022 годом, спрос на них вырос почти в два раза, говорят производители. Гаджеты отслеживают продолжительность и качество сна при помощи специального встроенного датчика, который фиксирует пульс и подвижность пользователя. После этого устройство составляет рекомендации, как скорректировать режим дня.

Какие устройства есть на рынке? Подробности – в программе "Техно".

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технологиивидеоМаксим Ефимцев
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